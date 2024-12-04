В Азербайджане утвержден список сведений, передаваемых операторами малых электромобилей

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Список сведений о поездках и операторах, передаваемых операторами малых электромобилей в целях осуществления контроля за сдачей в аренду (пользование) малых электромобилей, а также за их скоростными параметрами и локацией".

Как собщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, в соответствии с законом "О дорожном движении" операторы малых электромобилей передают в центральную информационную систему Главного управления Государственной дорожной полиции МВД и информационную систему Агентства наземного транспорта Азербайджана министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана следующую информацию:

1. Название и VÖEN юридического лица, являющегося оператором малого электромобиля или фамилия, имя, отчество и VÖEN индивидуального предпринимателя;

2. Идентификационная информация, установленная производителем малого электромобиля, а также идентификационный номер, установленный оператором;

3. Идентификационный номер поездки на малом электромобиле, место начала и окончания поездки, дата и время, информация о маршруте и скорости движения в ходе поездки.

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