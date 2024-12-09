Названы основания для прекращения службы в дипструктурах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стало известно, в каких случаях прекращается служба в органах дипломатической службы.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, международным отношениям и межпарламентским связям.

Согласно законопроекту, служба сотрудника органа дипломатической службы прекращается на следующих основаниях:

- при написании заявления о прекращении службы по собственному желанию;

- при назначении или избрании на оплачиваемую должность вне органов дипломатической службы (за исключением случаев направления сотрудников органов дипломатической службы на работу в органы международных организаций);

- неспособности выполнять служебные функции в связи с полной потерей трудоспособности непрерывно более 6 (шести) месяцев;

- при сокращении штатных единиц органа дипломатической службы;

- при несоответствии сотрудника дипломатической службы занимаемой должности по результатам аттестации;

- при исключении из органов дипломатической службы;

- при увольнении из органов дипломатической службы с лишением дипломатического звания;

- если стажировка или испытательный срок не были успешно завершены;

- при прекращении гражданства Азербайджанской Республики;

- при выявлении заведомо искаженных сведений в документах, представляемых с целью приема на работу в органы дипломатической службы;

- на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора или решения суда о применении принудительных мер медицинского характера;

- если вступившим в силу решением суда лицо признано ограниченно дееспособным или недееспособным;

- при достижении предельного возраста нахождения на дипломатической службе сотрудников дипломатической службы, назначенных на должность органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, с учетом статьи 29.1 настоящего закона и при отсутствии продления срока нахождения на службе в органах дипломатической службы;

- в случае смерти, а также в случае признания, согласно вступившему в силу решению суда, пропавшим без вести или умершим;

- при сокращении штатных единиц органа дипломатической службы, при несоответствии сотрудника органа дипломатической службы и сотрудника дипломатической службы занимаемой должности по результатам аттестации, при отказе сотрудника дипломатической службы от перевода на другую должность в органах дипломатической службы его служба прекращается.

Служба сотрудника органа дипломатической службы, назначенного на должность органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, не может быть прекращена по инициативе руководителя органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, в период временной утраты трудоспособности (за исключением случаев, когда он не может выполнять служебные функции в связи с полной утратой трудоспособности непрерывно более 6 (шести) месяцев), а также нахождения в отпуске и командировке.

В случае, если сотрудник органа дипломатической службы по собственной инициативе подал заявление о прекращении службы в органе дипломатической службы, а руководитель органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, принял решение о продолжении службы, этот сотрудник должен продолжать службу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявления. При выходе сотрудника органа дипломатической службы на пенсию, поступлении в соответствующее образовательное учреждение для продолжения образования, занятии другой назначенной или выборной должности, а также в других случаях, предусмотренных законом, его служба прекращается со дня, указанного в его заявлении.

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