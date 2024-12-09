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В подчинении органов дипслужбы Азербайджана может быть создан ряд учреждений

Общество Материалы 9 декабря 2024 15:05 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В подчинении органов дипломатической службы Азербайджана могут быть созданы образовательные, научно-исследовательские и культурные учреждения, а также иные юридические лица.

Это отражено в новом законопроекте "О дипломатической службе", сообщает Trend.

Согласно законопроекту, вопросы правового статуса органов, входящих в единую систему органов дипломатической службы, создаваемых в их подчинении, будут регулироваться соответствующими нормативными правовыми актами. В соответствии с Конституцией, дипломатические представительства Азербайджана учреждаются Милли Меджлисом по представлению органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, а консульства Азербайджана - органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Вопросы, связанные с учреждением дипломатических представительств и консульств, регулируются нормативными правовыми актами Азербайджана и международными договорами, стороной которых выступает страна и принимающее государство или международная организация.

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