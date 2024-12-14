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Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)

Общество Материалы 14 декабря 2024 10:39 (UTC +04:00)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Делегация министерства обороны Республики Узбекистан, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Главное оперативное управление министерства обороны Азербайджанской Республики с целью обмена опытом.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг о принятии военных решений, а также о 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции, проведены обсуждения по интересующим вопросам.

Делегация Узбекистана посетила Центральный командный пункт, где ознакомилась с условиями и механизмом выполнения задач с использованием программного обеспечения, соответствующего современным требованиям.

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Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)
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