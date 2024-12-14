Узбекские военные специалисты посетили Центральный командный пункт в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация министерства обороны Республики Узбекистан, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Главное оперативное управление министерства обороны Азербайджанской Республики с целью обмена опытом.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг о принятии военных решений, а также о 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции, проведены обсуждения по интересующим вопросам.

Делегация Узбекистана посетила Центральный командный пункт, где ознакомилась с условиями и механизмом выполнения задач с использованием программного обеспечения, соответствующего современным требованиям.

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