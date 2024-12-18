Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На Бакинском приморском бульваре будет организована новогодняя ярмарка

Общество Материалы 18 декабря 2024 17:57 (UTC +04:00)
На Бакинском приморском бульваре будет организована новогодняя ярмарка

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На Бакинском приморском бульваре будет организована новогодняя ярмарка.

Об этом в среду сказала Trend официальный представитель Управления Бакинского бульвара Афсана Мехдиева.

"В части бульвара возле Кукольного театра предусмотрена организация новогодней ярмарки. Данная часть бульвара была представлена в этом году в особом оформлении, что вызвало большой интерес посетителей", - отметила она.

Мехдиева подчеркнула, что традиционно на территории бульвара проводятся специальные подготовительные работы к Новому году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости