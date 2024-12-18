БАКУ /Trend/ - На Бакинском приморском бульваре будет организована новогодняя ярмарка.

Об этом в среду сказала Trend официальный представитель Управления Бакинского бульвара Афсана Мехдиева.

"В части бульвара возле Кукольного театра предусмотрена организация новогодней ярмарки. Данная часть бульвара была представлена в этом году в особом оформлении, что вызвало большой интерес посетителей", - отметила она.

Мехдиева подчеркнула, что традиционно на территории бульвара проводятся специальные подготовительные работы к Новому году.

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