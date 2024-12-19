В Азербайджане по сравнению с прошлым годом сократился незаконный оборот наркотиков

БАКУ /Trend/ - По сравнению с январем-ноябрем прошлого года, в соответствующий период 2024 года количество выявленных правоохранительными органами фактов о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ снизилось на 1209, количество фактов о незаконной продаже наркотических средств - на 321, количество фактов о незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта - на 798, количество фактов незаконного культивирования наркотических растений - на 66, количество фактов о других видах преступлений - на 24, количество преступлений о контрабанде - на 31 факт, а вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств уменьшился на 315 килограммов 383,968 грамма, а количество привлеченных к ответственности лиц - на 1073 человека.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Было отмечено, что при этом количество преступлений в составе групп увеличилось на 7 фактов.

"По сравнению с 11 месяцами 2023 года, в соответствующий период 2024 года вес сильнодействующих наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, в том числе героина, уменьшился на 1 тонну 362 килограмма 590,155 грамма (72,2 процента), вес опиума - на 100 килограммов 304,898 грамма (37,8 процента), вес гашиша составил на 14 килограмм 607,199 грамма (27,3 процента), вес кокаина на 750,831 грамма (100 процентов), а вес психотропных веществ на 202 килограмма 566,206 грамма (49,7 процента).

Анализ показывает, что около 95 процентов упомянутых наркотиков иностранного происхождения были ввезены в страну контрабандой и другими незаконными способами", - говорится в информации Госкомиссии.

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