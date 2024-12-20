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В Азербайджане утверждена форма финотчетности субъектов естественных монополий

Общество Материалы 20 декабря 2024 21:24 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена форма финотчетности субъектов естественных монополий

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утверждена "Форма финансовой отчетности, представляемой субъектами естественных монополий по результатам предпринимательской деятельности".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно документу, утвержден "Порядок представления финансовой отчетности по результатам предпринимательской деятельности субъектов естественных монополий".

Данное решение применяется с 1 июля 2024 года.

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