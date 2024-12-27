Часть пострадавших в авиакатастрофе в ближайшее время будут выписаны домой - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Часть пострадавших в авиакатастрофе в ближайшее время будут выписаны домой.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, комментируя состояние здоровья госпитализированных в "Yeni Klinika" раненых в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау.

Он отметил, что предварительные обследования раненых, доставленных вчера на родину, завершены, и в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, стабильное.

"Подавляющее большинство из них в ближайшее время будут выписаны домой в здоровом состоянии", - добавил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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