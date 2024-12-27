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Утверждены правила аренды земель сельхозназначения на освобожденных территориях на льготных условиях

Общество Материалы 27 декабря 2024 16:00 (UTC +04:00)
Утверждены правила аренды земель сельхозназначения на освобожденных территориях на льготных условиях

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила предоставления земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в аренду жителям сел и поселков на льготных условиях".

Соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Настоящие правила разработаны в соответствии со статьей 10-1.9 Закона Азербайджанской Республики «Об аренде земель» и регулируют вопросы, связанные с предоставлением жителям сел и поселков земель сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов, находящихся в границах административно-территориальных округов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, во временную аренду на льготных условиях для посевов однолетних и многолетних культур.

Земли сдаются в аренду жителям, проживающим в освобожденных от оккупации селах и поселках и проживающим в этих населенных пунктах.

В соответствии с частями 5 и 6 указа Президента Азербайджанской Республики от 27 ноября 2024 года № 236 "О применении закона Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года № 66-VIIQD о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об аренде земли" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики", земли, приведенные в состояние готовности к посеву с проведением земляных работ, на которых построена дорожно-транспортная, водная, электрическая инфраструктура и проведены мелиоративные мероприятия, сдаются в аренду жителям.

За исключением участков площадью менее 5 (пяти) гектаров, окруженных естественными границами, минимальный предел площади земли, подлежащей аренде, составляет 5 (пять) гектаров.

Предоставление в аренду на освобожденных от оккупации территориях других земель, кроме земель, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил, регулируется в соответствии с "Правилами проведения инвестиционных конкурсов по сдаче в аренду субъектам предпринимательства земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики от 27 ноября 2024 года № 236.

Предоставление земель в аренду организуется министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики в электронном виде через информационную систему "Электронное сельское хозяйство".

С полным текстом документа ознакомиться по ссылке

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