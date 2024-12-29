Во время катастрофы Игорь Кшнякин делал всё возможное до последней секунды - капитан

БАКУ /Trend/ - Будучи коллегой Игоря Кшнякина и капитаном, который работал с ним бок о бок, с полной уверенностью могу сказать, что во время катастрофы Игорь в полной мере применил весь накопленный жизненный и пилотный опыт и делал всё возможное до последней секунды.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сегодня на прощальной церемонии в Международном аэропорту Гейдар Алиев с тремя членами экипажа - пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяниновым и бортпроводницей Хёкумой Алиевой, погибшими в авиакатастрофе под Актау сказал капитан Назим Джафаров, много лет работавший вместе с Игорем Кшнякиным.

"Мне очень тяжело говорить здесь сегодня. Потому что с Игорем Кшнякиным мы работали бок о бок 45 лет. В 1979 году мы, два бакинца, вместе поступили в школу Авиации. Там у нас с Игорем зародилась дружба, можно сказать родство. Вернувшись в Азербайджан, мы посвятили всю свою жизнь и деятельность авиации Азербайджана. Выражаю глубокие соболезнования семье Игоря, его детям, которые сегодня здесь присутствуют.

Очень жаль, что сегодня я говорю об Игоре в прошедшем времени. Недавно мы собрались и отметили 45-летие нашей трудовой деятельности. У нас были мечты дожить до пенсионного возраста и пожить для себя и семей. Это очень тяжело. Особенно тяжело видеть здесь тело нашего второго пилота - молодого коллеги. Потому что мы, как старшие капитаны, всегда желали молодым не только быть профессиональными и хорошими пилотами, но и заботились о них как о своих детях, желая, чтобы они стали хорошими людьми в жизни и опытными работниками. Хёкуме, я желал того же. Недостаточно слов, чтобы выразить всю благодарность и уважение, которые можно было бы сказать о них здесь", - отметил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.

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