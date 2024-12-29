Погибший в авиакатастрофе Анар Бабаев похоронен в Астаре

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром тело жителя села Шиякаран Астаринского района Анара Бабаева, 1991 года рождения, погибшего в авиакатастрофе близ Актау (Казахстан), было передано его семье.

Как сообщает Trend, после церемонии прощания 33-летний Анар Бабаев был похоронен на сельском кладбище.

Напомним, что 25 декабря самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау. В результате 38 человек погибли и 29 получили ранения.

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