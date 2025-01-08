К каким инфекциям относится распространяющееся в настоящее время заболевание? - эксперт Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время к сезонным вирусам относятся грипп (инфлюэнца А) и другие острые респираторные вирусные инфекции.

Как сообщает Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, клиническая картина при заражении этими видами инфекций очень схожа, поскольку при заболевании, вызванном ими, преимущественно поражаются дыхательные пути.

"У большинства больных, наряду с общими симптомами (повышенная температура, общая слабость, потеря аппетита, боли в костях, суставах, мышцах и др), также наблюдаются катаральные симптомы (боль в горле, кашель, насморк или заложенность носа и др). При поражении нижних дыхательных путей у больных дополнительно могут наблюдаться одышка, затруднение дыхания, цианоз и другие симптомы. В это время это также указывает на поражение мелкокалиберных бронхов или легких. Симптомы настолько схожи, что без лабораторного подтверждения мы не можем точно сказать, какое именно заражение произошло.

Хочу отметить, что порой у людей с одними и теми же наблюдаемыми заболеваниями выявляются разные возбудители. Однако эти инфекции могут несколько отличаться друг от друга. Отличительными признаками являются главным образом характерные особенности их течения, т.е. уровень поражения дыхательных путей (верхних или нижних), специфические осложнения, которые могут развиться, и частота этих осложнений при заболевании отдельными вирусами. Например, при гриппозной инфекции чаще возникают токсико-циркуляторные нарушения, сильные головные боли, высокая температура, легкие катаральные явления и поражение трахеи и крупных бронхов, сухость слизистой оболочки носа и глотки, лицо опухает, краснеет и болит, появляется постоянный сухой кашель. В это время насморк часто отсутствует или бывает очень незначительным.

Напротив, при аденовирусной инфекции усиливается отек слизистой оболочки рта и глотки, увеличение лимфатических узлов, фарингит, увеличение и отек миндалин, воспаление слизистой оболочки глаза преимущественно с одной стороны, слизистые выделения из носа и носовых пазух в большом количестве, увеличение печени и селезенки и даже диарея у некоторых больных", - отметил он.

Специалист-эксперт Минздрава подчеркнул, что наиболее очевидные симптомы при респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ) встречаются преимущественно у детей и пожилых людей.

"Хотя общие симптомы менее выражены, бронхит и бронхиолит развиваются быстрее. В это время у больного возникает затруднение дыхания, ощущение удушья, глухой, сухой, судорожный кашель. Во время гриппа чаще других возникает пневмония, а порой развиваются тяжелые поражения центральной нервной системы, например менингит или менингоэнцефалит. Осложнения других респираторных вирусных инфекций встречаются реже и обнаруживаются преимущественно у иммунодефицитных больных", - отметил он.

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