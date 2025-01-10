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Для поездок из пригородов в Баку необходимо разработать единое транспортное решение - замминистра

Общество Материалы 10 января 2025 12:23 (UTC +04:00)
Для поездок из пригородов в Баку необходимо разработать единое транспортное решение - замминистра

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Для поездок из пригородов в Баку необходимо разработать единое транспортное решение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

"97 процентов поездок в Баку из пригородных поселков осуществляется на автомобиле (49 процентов) и автобусе (48 процентов), что требует разработки единого транспортного решения", — отметил он.

По словам Р.Гумматова, распределение поездок следующее: 18 тысяч (3 процента) — железнодорожным транспортом, 310 тысяч (48 процентов) — автобусами и 324 тысячи (49 процентов) — автомобилями.

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