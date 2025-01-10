Для поездок из пригородов в Баку необходимо разработать единое транспортное решение - замминистра

БАКУ /Trend/ - Для поездок из пригородов в Баку необходимо разработать единое транспортное решение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

"97 процентов поездок в Баку из пригородных поселков осуществляется на автомобиле (49 процентов) и автобусе (48 процентов), что требует разработки единого транспортного решения", — отметил он.