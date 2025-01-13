Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти сверхсрочную службу

БАКУ /Trend/ - Начинается прием граждан, желающих поступить на действительную сверхсрочную военную службу по специальности в области радиоэлектроники.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, военнослужащие в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, завершившие установленный законом срок действительной военной службы, с 13 января по 15 февраля могут обратиться в приемную комиссию, действующую в Учебном центре азербайджанской армии.

Приемная комиссия направляет лиц, подавших заявление о приеме, в соответствующие медицинские учреждения министерства обороны для определения степени годности к военной службе. На основании решения военно-врачебной комиссии к вступительным экзаменам допускаются лица, признанные годными к военной службе.

С успешно окончившими курс лицами заключаются контракты и они назначаются на соответствующие должности согласно своей квалификации.

При подаче заявления в приемную комиссию кандидаты должны предоставить следующие документы:

- заявление о приеме на курс (на имя председателя приемной комиссии);

- автобиография (1 рукописный, 2 печатных экземпляра);

- копия документа об образовании (1 экземпляр);

- копия свидетельства о рождении (1 экземпляр);

- копия удостоверения личности (1 экземпляр);

- копия свидетельства о браке (если состоит в браке; 1 экземпляр);

- копии удостоверений личности супруги и детей (при отсутствии удостоверений личности - копии свидетельств о рождении, в 1 экземпляре);

- 4 цветные фотографии (без головного убора, анфас, 2 шт. 3х4 см и 2 шт. 4,5х6 см);

- соответствующая справка из поликлиники, где зарегистрирован заявитель;

- нотариально заверенная копия всех страниц военного билета (1 экземпляр).

Адрес, по которому будут приниматься документы: город Баку, Ясамальский район, улица Эльдара Агаева, 126 (рядом с Бакинским военным судом).

Время подачи заявок: в вышеуказанные даты с 09:00 до 17:00 (кроме воскресенья).

Военнослужащих, уволенных с действительной военной службы в соответствии с пунктом «e» статьи 156 (в связи с несоответствием службе) Положения «О прохождении военной службы», а также военнослужащих, имеющих судимость, независимо от отбытия ими наказания, просят не подавать заявление о зачислении на курс. Назначение лиц, успешно завершивших «Курс подготовки военнослужащих, прошедших длительную действительную военную службу», будет осуществляться для замещения вакантных должностей в соответствии с потребностями азербайджанской армии.

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