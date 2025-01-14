Физическая активность у пожилых людей улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем

БАКУ /Trend/ - Физическая активность пожилых людей включает оздоровительный спорт, активные занятия (езда на велосипеде, ходьба), домашнюю работу, игры, соревнования и тренировки.

Как сообщает Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала физиотерапевт Чинара Гаджиева.

По словам специалиста, физическая активность, как и для других возрастных групп, крайне важна для пожилых людей, поскольку она улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляет опорно-двигательный аппарат и снижает риск депрессии.

"Интенсивность нагрузок следует увеличивать по рекомендации врача, с учетом состояния здоровья и сопутствующих заболеваний. Рекомендуется не менее 150 минут упражнений средней интенсивности и 70–75 минут — высокой интенсивности в неделю", — отметила она.

Ч.Гаджиева также добавила, что людям, ведущим малоподвижный образ жизни, следует начинать с тренировок низкой интенсивности.

"Долгосрочные исследования показывают, что люди, занимающиеся физической активностью, стареют медленнее и имеют меньший риск инфаркта миокарда. Пожилым людям рекомендуется включать активные движения в повседневную деятельность, такие как быстрая ходьба, подъем по лестнице и спортивные танцы", — заключила физиотерапевт.

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Физическая активность пожилых людей включает оздоровительный спорт, активные занятия (езда на велосипеде, ходьба), домашнюю работу, игры и тренировки.