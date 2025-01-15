Судно ASCO успешно достигло пункта назначения у побережья США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В начале текущего года судно "Ходжалы" типа "handysize", отправившееся из крупнейшего морского порта Гватемалы — Пуэрто-Кетцаля с грузом в 33 000 тонн сахара, успешно прибыло в пункт назначения.

Как сообщили Trend в ASCO, в настоящее время судно "Ходжалы" разгружается в порту Крокетт, расположенном рядом с городом Сан-Франциско на западном побережье США.

Данное судно было введено в эксплуатацию в мае прошлого года в рамках стратегии ASCO по увеличению потенциала грузоперевозок за пределами Каспийского моря и диверсификации географии своей деятельности.

Судно "Ходжалы" обладает неограниченными возможностями плавания. Его дедвейт составляет 38 593 тонны, длина — 180 метров, ширина — 30 метров, осадка — 10,47 метра, а максимальная скорость — 15,7 узла. Благодаря своей осадке судно способно с легкостью заходить в многочисленные мелководные порты даже при полной загрузке.

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