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Скончался президент Azersun Holding

Общество Материалы 18 января 2025 22:09 (UTC +04:00)
Скончался президент Azersun Holding
Фото: Azersun Holding / Instagram

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Скончался известный бизнесмен и президент Azersun Holding Абдолбари Гозал.

Как сообщили Trend в Azersun Holding, известный бизнесмен скончался сегодня от болезни.

"С глубокой скорбью хотим сообщить, что Абдулбари Гозал, филантроп, бизнесмен и основатель Azersun Holding, награжденный главой государства орденом «Шохрат», медалью «Терегги» и десятками местных и международных наград за свою деятельность, скончался. Скончался человек, внесший значительный вклад в развитие экономики Азербайджана", - говорится в публикации компании в Instagram.

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