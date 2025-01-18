Скончался президент Azersun Holding

БАКУ /Trend/ - Скончался известный бизнесмен и президент Azersun Holding Абдолбари Гозал.

Как сообщили Trend в Azersun Holding, известный бизнесмен скончался сегодня от болезни.

"С глубокой скорбью хотим сообщить, что Абдулбари Гозал, филантроп, бизнесмен и основатель Azersun Holding, награжденный главой государства орденом «Шохрат», медалью «Терегги» и десятками местных и международных наград за свою деятельность, скончался. Скончался человек, внесший значительный вклад в развитие экономики Азербайджана", - говорится в публикации компании в Instagram.