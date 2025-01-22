Названо число граждан, которые впервые получат право голосовать на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 29 тысяч 172 гражданина Азербайджана впервые получат право голосовать на муниципальных выборах.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на мероприятии, посвященном началу раздачи бюллетеней в окружные комиссии в связи с муниципальными выборами.

Он отметил, что 153 избирателям, которым в день голосования исполнится 18 лет будут вручены специальные карты избирателя.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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