Названо количество абонентов ОАО "Азеришыг" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана насчитывается 5097 абонентов ОАО "Азеришыг".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге для представителей СМИ в Зангилане заявил заместитель начальника Управления информационных исследований Департамента продаж энергии ОАО "Азеришыг" Рустам Гулиев.

Он отметил, что к концу прошлого года 4182 из этих абонентов относились к категории бытовых абонентов, а 915 — к категории небытовых.

"Количество этих подписчиков увеличивается по мере того, как люди переезжают на эти территории", - добавил он.

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