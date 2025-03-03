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В Азербайджане предложено принять госпрограмму в связи с лицами с расстройствами аутистического спектра

Общество Материалы 3 марта 2025 14:38 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В целях совершенствования и приведения в соответствие с международными стандартами услуг в области социальной защиты и медико-социальной реабилитации лиц с инвалидностью, обеспечения эффективности в области защиты их прав, а также эффективной координации деятельности соответствующих государственных органов в этом направлении целесообразно принятие отраслевой государственной программы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правам человека.

В докладе отмечено, что целесообразно принятие специального нормативного правового акта и целевой государственной программы по государственной заботе о лицах с расстройствами аутистического спектра, расширению для них соответствующих образовательных учреждений и реабилитационных центров, усилению подготовки кадров и проведению просветительских мероприятий в этой сфере.

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