Казахстан готов направить преподавательский состав в Карабахский университет

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов направить свой преподавательский состав в Карабахский университет.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в ходе круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.

"Мы также хотим предложить нашим студентам из Казахстана проходить обучение в Карабахском университете", - отметил министр.

Он отметил, что Казахстан готов продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере образования.

"Мы верим, что развитие образования возможно в партнерстве", - подчеркнул С.Нурбек.