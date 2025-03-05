Азербайджанские диаспорские организации направили письмо членам парламента Канады в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Действующие в Монреале Ассоциация азербайджанцев Квебека и Общество Монреаль Канада-Азербайджан направили письмо канадским парламентариям в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что в письме содержится подробная информация о Ходжалинской трагедии. Отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в городе Ханкенди, атаковали Ходжалы с трех сторон и убили сотни мирных жителей. Несмотря на то, что с момента этой страшной трагедии прошло 33 года Ходжалинский геноцид остается одной из самых траурных страниц в нашей современной истории.

Было отмечено, что одним из важных вопросов является наказание виновных в Ходжалинском геноциде и официальное признание этой трагедии.

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