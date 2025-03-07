Повышаются штрафы за непредставление информации о призыве военнообязанным в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются штрафы за уклонение от первичного воинского учета и непредставление информации о призыве призывникам и военнообязанным.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках и закону "О воинской обязанности и военной службе", которые обсуждались сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Так, граждане, подлежащие первичному воинскому учету, будут оштрафованы на сумму в сто манатов за неявку в соответствующий орган исполнительной власти без уважительных причин в срок, указанный в личном призывном листе для постановки на учет. За непредставление органами и организациями, ведущими воинский учет призывников и военнообязанных, информации призывникам и военнообязанным о вызове их в соответствующий орган исполнительной власти, либо воспрепятствование их своевременному прибытию на призывные пункты или к месту сбора, должностные лица подлежат штрафу в размере от двухсот до трехсот манатов, юридические лица - от шестисот до восьмисот манатов.

Согласно действующему законодательству, должностные лица штрафуются на сумму от 80 до 150 манатов, а юридические лица — на сумму от 200 до 400 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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