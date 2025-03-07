БАКУ /Trend/ - В поезде, курсирующем по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт, возникла техническая неисправность.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в связи с этим поезд простоял около получаса на участке Горадил.

Отмечается, что это повлияло на движение других поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту в часы пик. Для устранения проблемы принимаются соответствующие меры.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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