БАКУ /Trend/ - В поезде, курсирующем по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт, возникла техническая неисправность.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в связи с этим поезд простоял около получаса на участке Горадил.
Отмечается, что это повлияло на движение других поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту в часы пик. Для устранения проблемы принимаются соответствующие меры.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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