Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)

Общество Материалы 8 марта 2025 17:08 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 8 марта в Баку в рамках «Недели спорта» состоялся велопробег среди женщин, организованный Федерацией велоспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, а также Азербайджанским агентством наземного транспорта.

Как сообщает Trend, велопробег, в котором приняли участие женщины, работающие в различных сферах, был организован на территории Приморского бульвара.

В велопробеге приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Основная цель организации велопробега - оказать поддержку любителям-велосипедисткам в проведении эффективного досуга, популяризировать велосипед как экологичное средство передвижения и побудить женщин пользоваться велосипедом. Во время велопробега женщины проехали по маршруту круг «Азнефть» - Морской вокзал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости