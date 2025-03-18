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ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)

Общество Материалы 18 марта 2025 15:08 (UTC +04:00)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
Фото: Azergold

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Закрытое акционерное общество "AzerGold" по случаю праздника Новруз раздало группе малообеспеченных семей праздничные подарки. Социальная акция охватила малообеспеченные семьи в селах Тюлалар и Зурнабад Гейгельского района.

В преддверии праздника Новруз представители общества вручили праздничные подарки, состоящие из различных продуктов питания, семьям, проживающим в отдаленных селах. Им были переданы поздравления от имени Общества по случаю праздника Новруз.

Отметим, что подобные акции социальной помощи, регулярно организуемые в селах и поселках, расположенных вблизи рудников, где ЗАО "AzerGold" осуществляет добывающую деятельность, носят характер поддержки государственных программ. Цель - окружить заботой малообеспеченные семьи, проживающие в регионе, создать праздничное настроение в знаменательные дни.

ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” организовало очередную акцию социальной помощи в Гейгельском районе (ФОТО)
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