В Баку отмечают праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.
Древний праздник Новруз отмечается по случаю прихода весны, он знаменует пробуждение природы и начало нового года.
Азербайджанский народ начинает подготовку к Новрузу еще за месяц до праздника. Так, перед праздником отмечаются вторники четырех стихий - вторник воды, вторник огня, вторник ветра и вторник земли (или илахыр чершенбе).
Новруз - это праздник, который олицетворяет в себе все духовные ценности нашего народа.
Trend представляет фотографии, снятые в праздничном Баку.
Фото: Ханлар Ализаде.
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