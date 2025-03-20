В Баку отмечают праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Древний праздник Новруз отмечается по случаю прихода весны, он знаменует пробуждение природы и начало нового года.

Азербайджанский народ начинает подготовку к Новрузу еще за месяц до праздника. Так, перед праздником отмечаются вторники четырех стихий - вторник воды, вторник огня, вторник ветра и вторник земли (или илахыр чершенбе).

Новруз - это праздник, который олицетворяет в себе все духовные ценности нашего народа.

Trend представляет фотографии, снятые в праздничном Баку.

Фото: Ханлар Ализаде.

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