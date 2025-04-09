Минздрав Азербайджана об иммунодепрессантах

БАКУ /Trend/ - Центральная химико-токсикологическая лаборатория министерства здравоохранения определяет количество иммунодепрессантов (такролимуса, евролимуса, сиролимуса и циклоспорина) в крови пациентов, перенесших трансплантацию органов.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный директор Центральной химико-токсикологической лаборатории министерства здравоохранения Матанат Ахундова во время прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

Она отметила, что иммунодепрессанты — это препараты, которые держат иммунную систему под контролем.

"Иммунная система организма человека борется с инфекциями, вызывающими заболевания. Терапевтический лекарственный мониторинг иммунодепрессантов у пациентов с трансплантацией органов необходим для предотвращения токсичности или отторжения органов. В зависимости от конкретного состояния пациента и симптомов назначаются иммунодепрессанты или их комбинация, которые могут оказывать сильное воздействие на организм.

Для корректировки дозировки назначаемых пациентам препаратов крайне важно регулярно проверять уровень иммунодепрессантов в крови у пациентов с трансплантацией органов. Эти исследования проводятся на высокоточном и чувствительном двух масс-спектрометрическом жидкостном хроматографе в Центральной химико-токсикологической лаборатории Минздрава по направлению врача или индивидуальному запросу. С начала работы лаборатории было проведено около двух тысяч исследований для определения уровня иммунодепрессантов у пациентов с трансплантацией органов. Все исследования проводятся с высокой точностью с использованием методов, утвержденных в соответствии с международными стандартами", - сказала специалист.

М.Ахундова сообщила, что в Центральной химико-токсикологической лаборатории Минздрава контроль качества исследований и анализов осуществляется профессиональными специалистами в соответствии с исследованиями нового поколения на основе международной практики.

"В нашей лаборатории применяются виды исследований, которые в стране не проводятся, и ведется работа по формированию новых диагностических критериев на научной и медицинской основе", - сказала она.

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