В Азербайджане утвержден "Перечень заболеваний, не позволяющих члену экипажа выполнять обязанности на борту воздушного судна"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Правила проведения регулярных первичных и повторных теоретических и практических тестов, психологических обследований для авиационного персонала, а также сертификация медицинских учреждений и их сотрудников, определяющих пригодность к профессии".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соотретствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, утвержден "Перечень заболеваний, не позволяющих члену экипажа выполнять обязанности на борту воздушного судна".

Настоящие правила разработаны в соответствии с законом "Об авиации" и устанавливают правила прохождения авиационным персоналом периодических первичных и повторных теоретических и практических тестов, психологических обследований, а также сертификация медицинских учреждений и их сотрудников, определяющих пригодность к профессии.

Вопросы, не регулируемые настоящими Правилами, регулируются Законом, Конвенцией о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, Приложением №1 к Конвенции - "Выдача свидетельств авиационному персоналу", а также международными стандартами и рекомендованной практикой Международной организации гражданской авиации, установленными в соответствии с этой Конвенцией.

Положения настоящих Правил распространяются на деятельность медицинских экспертов Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, медицинских учреждений, сертифицированных как авиационные медицинские центры, и авиационных медицинских экспертов.

Контроль за выполнением требований настоящих Правил, а также выдача сертификатов авиационных медицинских центров сертифицированным медицинским учреждениям, их приостановление, ограничение или аннулирование, а также внесение изменений, обновлений, продление срока действия осуществляется Агентством.

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