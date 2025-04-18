Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в город Шуша (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в город Шуша.

Как сообщает в пятницу Trend, делегация иностранных дипломатов прибыла в город Шуша.

Делегацию встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Шуша Айдын Керимов.

Он предоставил подробную информацию о городе.

Делегация ознакомится с ходом строительных, реставрационных и реконструкционных работ, которые ведутся в городе.

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