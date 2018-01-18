AZPROMO сообщил о запрете экспорта табака в Катар

БАКУ /Trend/ - В Катар запрещен экспорт табака и его заменителей, сообщили в четверг Trend в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики.

Список запрещенных табачных изделий и их заменителей: никотиновая жвачка любой формы и наименования; электронные сигареты и кальяны, заменители сигаретных продуктов; опьяняющие препараты какой-либо формы и наименования; автоматы по продаже сигарет; материалы по пропаганде, поощрению и рекламе табака и его заменителей.

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