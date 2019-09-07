В Азербайджане будет создана единая информационная база крупных государственных компаний

7 сентября 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С целью обеспечения прозрачности в финансово-хозяйственной деятельности крупных государственных компаний будет сформирована единая информационная база.

Как передает в субботу Trend, в связи с этим Кабинет министров утвердил «Формирование и правила использования единой информационной базой крупных государственных компаний».

Система также обеспечивает объединение в единой информационной базе сведений по финансовому, кадровому учету и недвижимости крупных государственных компаний, сравнительный анализ их финансово-хозяйственной деятельности, получение пользователями информационной системы соответствующих сведений о таких компаниях в режиме реального времени.

Оператором информационной системы является Государственный комитет по вопросам имущества.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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