Обнародована смета расходов парламента Азербайджана на 2020 г

14 ноября 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Смета расходов Милли Меджлиса (парламента) и его Аппарата на 2020 год установлена на уровне 45 миллионов 488,015 тысячи манатов, 79,7 процентов из которых составит фонд оплаты труда и другие расходы, связанные с заработной платой.

Об этом во время обсуждения сметы сказал управляющий делами парламента Фирудин Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

«В результате целенаправленной политики, проводимой в последние годы, заметно увеличилось число иностранных гостей, приезжающих в парламент Азербайджана, а также зарубежных поездок депутатов Милли Меджлиса и поездок внутри страны. Предусмотрена реконструкция электрических подстанций, построенных в 1980 году, и замена непригодного для эксплуатации оборудования. Также в связи с развитием информационных технологий в административных зданиях Милли Меджлиса, Data-центрах требуется приобрести и установить соответствующее оборудование, в специальных комнатах, выделенных для управления электронной системой голосования в залах заседаний необходимо провести работы по реконструкции».

Гаджиев обратился с просьбой к министру финансов Самиру Шарифову учесть вышесказанное и пересмотреть объем расходов на содержание законодательного органа в 2020 году, увеличив финансирование на 1,9 млн манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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