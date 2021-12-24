В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии
БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 24 декабря был обсужден законопроект о внесении изменения в закон «О трудовых пенсиях», сообщает в пятницу Trend.
Согласно поправке, с 1 января 2022 года минимальный размер трудовой пенсии повышается на 20 процентов и устанавливается в размере 240 манатов.
Отметим, что минимальная трудовая пенсия в Азербайджане в 2021 году составляет 200 манатов.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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