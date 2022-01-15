Объем выданных в Азербайджане ипотечных кредитов превысил 2 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Объем ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно - гарантийного фонда Азербайджана, на 13 января превысил два миллиарда манатов, сообщили Trend в фонде.

По его данным, около 37 тысяч семей в Азербайджане приобрели жилье в рамках механизма ипотечного кредитования, действующего с 2006 года.

В настоящее время одной из основных целей фонда является совершенствование механизмов обеспечения жильем. За последние 15 лет функционирования системы ипотечного кредитования сформирован эффективный и действенный механизм финансирования групп населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет постоянной государственной поддержки. Поддержание льготных процентных ставок по ипотечным кредитам, внедрение льготных ипотечных программ для лиц, имеющих особые заслуги перед государством, обусловили успех этого механизма в качестве социальной государственной программы, говорится в сообщении фонда.

В нем также отмечается, что около 70 процентов получателей ипотечных кредитов составляют молодежь и молодые семьи.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)