ВВП Азербайджана вырос на 7,2% - замминистра

БАКУ /Trend/ - Снятие ограничений в связи с пандемией и комплексные меры государственной поддержки привели к восстановлению и дальнейшему росту экономической активности в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заместитель министра экономики Севиндж Гасанова в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству, и труду и социальной политике.

Она отметила, что в результате в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП вырос на 7,2 процента, в ненефтяном секторе - на 11 процентов, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе - на 0,5 процента.

«Во всех сферах экономики был зафиксирован рост, а в некоторых отраслях зафиксированы значительные темпы роста. Весомый вклад в развитие ненефтегазового сектора внесли сферы транспорта и складского хозяйства, ненефтегазовой промышленности, туризма и общественного питания. В январе-мае 2022 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех финансовых источников было направлено около 5 миллиардов манатов», - сказала Гасанова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)