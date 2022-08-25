Закуплены новые машины и механизмы для дорожной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило новые машины и механизмы, закупленные для обслуживания дорожной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Trend, на презентации, состоявшейся 25 августа, была продемонстрирована техника, предназначенная для выполнения работ в различных сферах дорожного хозяйства - эксплуатации, ремонте, строительстве.

Было отмечено, что продолжаются меры Госагентства по совершенствованию дорожной инфраструктуры, и с этой целью для парка машин и механизмов закуплены 360 единиц новой техники и оборудования в 40 наименованиях.

Отмечено, что создание современной инфраструктуры, закупка новых машин, механизмов позволит комфортно и безопасно организовать обслуживание в различных сферах дорожного хозяйства на освобожденных территориях в любых погодных условиях.

Благодаря этой технике, произведенной в Турции, России, Японии, Китае, Чехии, Германии, Швеции и местными компаниями, дороги строятся и вводятся в эксплуатацию качественно и своевременно, что, в свою очередь, способствует увеличению срока их эксплуатации.

Представителям СМИ была предоставлена подробная информация о работах, проводимых Госагентством в связи с обновлением дорожной инфраструктуры, о дорожных проектах, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)