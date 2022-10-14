Азербайджан был представлен на заседании совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Довлетхан Довлетханов принял участие в 43-м заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран-членов СНГ.

Как сообщили в пятницу Trend в госкомитете, заседание состоялось в Казани (Россия).

Согласно информации, помимо Азербайджана и России, в заседании приняли участие делегации из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Армении.

На заседании была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества государств-членов и продолжения обмена опытом в рассматриваемой сфере. Был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, входящих в повестку дня, в том числе по актуальным проблемам в сфере градостроительства и строительства, путям их решения, техническому регулированию в строительстве, применению ресурсного метода в ценообразовании, подготовлены и единогласно приняты соответствующие проекты постановлений. Также были обсуждены и утверждены Положение секретариата Совета, планы работы базовой организации по вопросам технического регулирования и комиссий, действующих при Совете.

Отметим, что 42-е заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ было организовано в прошлом году под председательством Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана. На совещании состоялись широкие обсуждения основных направлений градостроительной политики, развития промышленности строительных материалов, энергосбережения в строительстве, использования возобновляемых источников энергии, совершенствования городской инфраструктуры, применения современных технологий в проектировании и других мероприятий, которые могут быть реализованы совместно.

Следующее заседание планируется провести весной предстоящего года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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Toplantıda Azərbaycan və Rusiyadan başqa, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Ermənistandan nümayəndə heyətləri iştirak edib.