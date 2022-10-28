Центробанк Азербайджана о контроле рынка обязательного страхования недвижимости

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана ведет работы по цифровизации процессов обязательного страхования недвижимости.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Зия Алиев.

По его словам, это позволит регулятору контролировать рынок и процессы страхования недвижимости.

"Цифровизация позволит нашим гражданам оформлять электронные страховые, что сегодня является трендом. Ведутся работы по созданию соответствующей базы и их интеграции с системами бюро страхования. Даны соответствующие поручения и по районам страны. Также мы считаем обязательным и стимулирование и информирование населения об обязательном страховании", - сказал он.