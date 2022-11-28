Объем товарооборота Азербайджана с основными торговыми партнерами значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана с 10 странами - основными торговыми партнерами в январе - октябре 2022 года составил 34,351 миллиарда долларов (рост за год на 83,74 процента, или 15,655 миллиарда), сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).
По данным ведомства, Италия в указанный период сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом на уровне 17,354 миллиарда долларов (рост за год на 147,08 процента). Далее следуют: Турция – более 5,057 миллиарда долларов (рост за год на 44,61 процента) и Россия – 2,867 миллиарда долларов (рост за год на 22,29 процента).
Сравнительная таблица топ-10 торговых партнеров Азербайджана:
|
Январь - октябрь 2022 года
|
Январь - октябрь 2021 года
|
Страны
|
Товарооборот (тыс. $)
|
Удельный вес (%)
|
Страны
|
Товарооборот (тыс. $)
|
Удельный вес (%)
|
Италия
|
17 354 039,78
|
37,48
|
Италия
|
7 023 636,56
|
26,83
|
Турция
|
5 057 994,81
|
10,92
|
Турция
|
3 497 727,24
|
13,36
|
Россия
|
2 867 784,82
|
6,19
|
Россия
|
2 345 140,95
|
8,96
|
Индия
|
1 767 207,22
|
3,82
|
Китай
|
1 444 733,28
|
5,52
|
Китай
|
1 745 859,45
|
3,77
|
Германия
|
952 540,64
|
3,64
|
Израиль
|
1 538 566,49
|
3,32
|
Украина
|
784 402,99
|
3
|
Греция
|
1 373 056,20
|
2,97
|
Хорватия
|
753 051,45
|
2,88
|
Великобритания
|
980 313,36
|
2,12
|
Израиль
|
645 915,77
|
2,47
|
Хорватия
|
963 667,52
|
2,08
|
Испания
|
624 955,43
|
2,39
|
Германия
|
702 585,35
|
1,98
|
Грузия
|
623 263,54
|
2,38
В отчетный период больше всего продукции Азербайджан импортировал из России – на 2,148 миллиарда долларов (удельная доля в общем импорте – 18,54 процента). Далее следуют: Турция – 1,833 миллиарда долларов (15,83 процента), Китай – 1,693 миллиарда долларов (14,61 процента), Германия – 517,125 миллиона долларов (4,46 процента) и Казахстан – 416,049 миллиона долларов (3,59 процента).
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-октябре 2022 года вырос на 76,8 процента, или 20,12 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 26,182 миллиарда до 46,299 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 34,711 миллиарда долларов, что на 17,863 миллиарда долларов (в два раза) превышает показатель января - октября 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,97 процента против 64,35 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,254 миллиарда долларов, или на 24,15 процента - с 9,333 миллиарда до 11,587 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,03 процента против 35,65 процента годом ранее.
В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении более чем на 15,6 миллиарда долларов, или более чем втрое - до 23,123 миллиарда долларов против 7,515 миллиона долларов в январе - октябре 2021 года.