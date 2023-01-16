Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане назван объем выплат по ОМС в госбюджет

Экономика Материалы 16 января 2023 16:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван объем выплат по ОМС в госбюджет

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам 2022 года страховые выплаты в госбюджет по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выросли на 38,1 процента.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что в прошлом году по линии ОМС в госбюджет было перечислено 822,2 миллиона манатов.

Отметим, что в 2022 году в рамках ОМС количество медицинских услуг, оказанных гражданам, составило 40 277 004. 84 процента медуслуг оказаны амбулаторно, 16 процентов - в условиях стационара. 33 процента пациентов составляли дети.

В Азербайджане назван объем выплат по ОМС в госбюджет
В Азербайджане назван объем выплат по ОМС в госбюджет
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости