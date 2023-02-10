"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Москвы в Гянджу

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Москвы в город Гянджа.

Как передает Trend в пятницу со ссылкой на авиакомпанию, рейсы будут выполняться с пятого марта один раз в неделю, по воскресеньям, на самолётах Airbus A320.

"Гянджа — популярное туристическое направление, крупнейший промышленный и образовательный центр Азербайджана. Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будет летать Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что авиакомпания также выполняет прямые регулярные рейсы в Баку из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.

Напомним, что полеты из Санкт-Петербурга в Баку будут выполняться, начиная с 17 февраля, дважды в неделю - по вторникам и пятницам.