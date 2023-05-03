ЦБ Азербайджана продолжает вести антиинфляционную денежно-кредитную политику

БАКУ /Trend/ - Учитывая внутренние и внешние инфляционные риски, Центральный банк Азербайджана продолжает вести антиинфляционную денежно-кредитную политику.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

В сообщении регулятора отмечается, что средняя процентная ставка на необеспеченном межбанковском рынке с начала года выросла на 1,2 процентных пункта в связи с влиянием принимаемых решений на параметры процентного коридора.

"Начиная с прошлого года принимаемые решения по ужесточению денежно-кредитных условий, адекватному применению инструментов денежно-кредитной политики в новой конфигурации, повышению норм обязательных резервов и применению соответствующих макропруденциальных требований показали эффективность влияния на денежно-кредитные показатели. Продолжаются реформы, направленные на усиление воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию. В целях повышения конкуренции на аукционах по размещению нот ЦБ, создания условий для формирования доходности, поддержки активности на рынке краткосрочных денег сформирована база инвесторов по нотам, а условия размещения нот изменены. Принято также решение, что помимо банков, право владения нотами получат коммерческие юридические лица-резиденты, работающие в ненефтяном и негосударственном секторах (за исключением юридических лиц, осуществляющих финансовую и страховую деятельность), с применением определенных лимитов. Расширение объема краткосрочных нот положительно скажется на активности на рынке ценных бумаг за счет увеличения количества инвесторов", - говорится в сообщении Центробанка.