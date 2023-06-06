Выделяются дополнительные средства на проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - На расходы, связанные с ускорением строительных, восстановительных и работ по реконструкции, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, выделяются дополнительные средства в размере 2 миллиардов 260 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, согласно обновленному государственному бюджету на 2023 год, который обсуждается на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), после увеличения эти расходы составят 5 миллиардов 260 миллионов манатов.

В целом предлагается утвердить доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год в размере 33 миллиардов 779 миллионов 500 тысяч манатов, расходы - 36 миллиардов 568 миллионов 800 тысяч манатов.