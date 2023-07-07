Ряду предпринимателей перестанут выплачивать субсидии

БАКУ /Trend/ - Направлено обращение в связи с прекращением субсидий предпринимателям, занятым сельхозработами, которые умышленно вызвали пожар.

Как сообщает в пятницу Trend об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде на пресс-конференции на тему "Охрана экологии", сообщает Trend.

Он отметил, что 99 процентов пожаров в Азербайджане являются преднамеренными или происходят по неосторожности. Совместно с соответствующими органами ведутся работы по предупреждению лесных пожаров.

"Направлено обращение в связи с прекращением субсидий предпринимателям, занятым сельхозработами, которые умышленно вызвали пожар, ", - добавил он.

Отметим, что Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 710 проектов малого и среднего бизнеса на сумму 104,2 миллиона манатов.