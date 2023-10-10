Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос - Талех Кязимов

БАКУ /Trend/ – Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью AzTv сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, за прошедший период 2023 года Центробанк выкупил на рынке 566 миллионов долларов, проведя покупательно-ориентированную интервенцию для поддержания стабильного обменного курса. Из этой суммы 444 миллиона долларов пришлись на один только сентябрь.

"Доверие населения к манату растет. Поскольку цены на энергоносители высоки, наши валютные доходы растут. Реализация ненефтяного экспортного потенциала обеспечивает приток иностранной валюты в страну. Таким образом, мы видим, что предложение довольно сильно превышает спрос", - добавил Т.Кязымов.