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Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос - Талех Кязимов

Экономика Материалы 10 октября 2023 18:12 (UTC +04:00)
Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос - Талех Кязимов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ – Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью AzTv сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, за прошедший период 2023 года Центробанк выкупил на рынке 566 миллионов долларов, проведя покупательно-ориентированную интервенцию для поддержания стабильного обменного курса. Из этой суммы 444 миллиона долларов пришлись на один только сентябрь.

"Доверие населения к манату растет. Поскольку цены на энергоносители высоки, наши валютные доходы растут. Реализация ненефтяного экспортного потенциала обеспечивает приток иностранной валюты в страну. Таким образом, мы видим, что предложение довольно сильно превышает спрос", - добавил Т.Кязымов.

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