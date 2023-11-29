Утвержден закон о бюджете Нахчывана на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Утвержден закон Нахчыванской Автономной Республики о государственном бюджете на 2024 год.

Как сообщает Trend, согласно решению Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, доходы государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год утверждены в размере 173 105 000,0 манатов, расходы - 516 365 000,0 манатов, дотации, выделенные на регулирование доходов и расходов, составят 343 260 000,0 манатов (в том числе централизованные доходы - 110 474 000,0 манатов, местные доходы - 62 631 000,0 манатов, централизованные расходы - 464 440 000,0 манатов, местные расходы - 51 925 000,0 манатов).

В то же время, доходы по городам и районам Нахчыванской Автономной Республики утверждены в размере 62 781 000,0 манатов, в том числе 150 000,0 манатов выделены на Целевой бюджетный фонд "Автомобильные дороги", местные расходы - 51 925 000,0 манатов, сумма части доходов, превышающая местные расходы и относящаяся к централизованным доходам - 19 377 000,0 манатов, верхний предел средств, предназначенных для выделения из централизованных расходов для регулирования местных доходов и расходов - 8 671 000,0 манатов.

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