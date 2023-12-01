Women in Tech стремится к расширению прав более 5 миллионов женщин к 2030 году

БАКУ /Trend/ - Women in Tech стремится расширить права и возможности более пяти миллионов женщин к 2030 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала основательница и исполнительный директор компании Women in Tech Аюми Мур Аоки на проходящем в Баку Инновационном саммите "InMerge" ("InMerge Innovation Summit").

"Women in Tech - одна из ведущих организаций в мире, посвященных созданию инклюзивной технологической экосистемы для женщин и девочек. Мы стремимся достичь конкретной цели: до 2030 года расширить права и возможности более пяти миллионов женщин и девочек, внеся свой вклад в достижение целей устойчивого развития", - заявила она.

Она подчеркнула, что в связи с появлением новейших технологий открывается множество новых рабочих мест, женщины и девочки должны получить квалификацию для этих позиций.

"Это одна из самых высокооплачиваемых сфер, обеспечивающая женщинам большую гибкость для совмещения работы и заботы о семье. Разнообразие является главным и неотъемлемым элементом любого здорового и успешного предприятия", - подчеркнула она.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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