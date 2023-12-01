Мир далек от намеченных планов по достижению ключевых климатических целей - Карл III

ДУБАЙ /Trend/ - Мир по-прежнему далек от намеченных планов по достижению ключевых климатических целей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Король Великобритании Карл III в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Несмотря на некоторый прогресс, необходимы трансформационные действия, поскольку опасности изменения климата больше не являются отдаленными рисками», - сказал он.

Король Карл III призвал к достижению положительных изменений в этой сфере.

«Впервые на COP28 страны проведут глобальную оценку прогресса, достигнутого с периода подписания Парижского соглашения в 2015 году. Я молюсь всем сердцем, чтобы COP28 стал еще одним решающим поворотным моментом на пути к настоящим трансформационным действиям в то время, когда мы наблюдаем тревожные переломные моменты. Несмотря на все усилия, сейчас в атмосфере на 30 процентов больше углекислого газа, чем было, и почти на 40 процентов больше метана», - сказал он.

Напомним, что 1 декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

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