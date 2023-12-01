Миру нужны новые обязательства по борьбе с изменением климата - ООН

ДУБАЙ /Trend/ - Миру нужны новые обязательства по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

Он отметил, что предыдущих слабых усилий было недостаточно, чтобы переломить ход процесса изменения климата, и выразил надежду, что обсуждения в Дубае будут иметь хорошие результаты.

«Хотя наш мир полон глобальных проблем, возможно, ни одна из них не является столь серьезной и значимой, как климатический кризис. Парижское соглашение остается лучшим ответом на многочисленные последствия климатического кризиса. Соответствие духу Парижского соглашения является конечной целью наших обсуждений», — сказал Деннис Фрэнсис.

По его словам, время климатической дипломатии давно прошло, с высоких трибун давались грандиозные обязательства, которые захватывали общественное мнение, однако в дальнейшем выяснялось, что эти усилия либо непродолжительны, либо не полностью выполняются.

Деннис Фрэнсис подчеркнул, что прогноз ООН о «глобальном кипении» является свидетельством того, что миру нужны новые, переориентированные обязательства по борьбе с изменением климата.

«Сейчас необходимы прогрессивные, преобразующие действия для стабилизации температуры на планете и обеспечения устойчивости человеческой цивилизации. Нужно прилагать усилия, чтобы добиться желаемого снижения уровня выбросов», - сказал он.